دعاية انهزامية.. قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد ابن نتنياهو

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهاريف ميارا، أحال اليوم شكوى مقدمة ضد يائير نتنياهو إلى المدعي العام للدولة، المحامي عميت إسمان.

والأسبوع الماضي، تقدم المحامي راز ليفانت، المقدم في الاحتياط، بشكوى ضد نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدعوى قيامه بنشر رسائل بها "دعاية انهزامية" على حسابه على تطبيق "تليجرام" حول الحرب في غزة.

ووفقًا للشكوى، نشر نجل نتنياهو رسائل ضد كيانات في إسرائيل.

وتنص المادة 103 من قانون العقوبات في إسرائيل على أن: "كل من ينشر في زمن الحرب وبقصد إثارة الذعر بين الجمهور أخبارا من شأنها إضعاف معنويات الجنود الإسرائيليين أمام العدو، يحكم عليهم بالسجن خمس سنوات".