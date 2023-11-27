مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس اليوم

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن المفاوضات حول قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم اليوم ما زالت مستمرة.

وفي وقت سابق، قال مكتب نتنياهو، إن هناك إشكاليات كبيرة في قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم من جانب حماس وهناك مفاوضات مكثفة لتغييرها.

وأكد مكتب نتنياهو تسلمه قائمة المحتجزين لدى حماس المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

من جانبه، قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يأمل أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الرهائن.

وأكد كيربي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الرهائن برمتها.

وأضاف، أن الإسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات.