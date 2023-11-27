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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

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طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، ان هناك انخفاضا على مستوى قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسكون 22 مئوية، حيث سيشعر المواطنين بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، لكنها ستكون لطيفة نهارا فى أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة 

وأكملت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. 
 

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