عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

طقس اليوم
طقس اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن أخبار الطقس اليوم الأثنين ويتابعون حالة الأرصاد على مستوي الجمهورية خاصة قائدي السيارات و المسافرين.
وتتصدر حالة الطقس والأرصاد ودرجات الحرارة اليوم الأثنين ، كلمات البحث عبر محركات البحث حرصا من السائقين والمواطنين على سفرهم أو أعمالهم.
على جانب آخر توضح صور الأقمار الصناعية وفقا لـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

الطقس اليوم 


كما حذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 21 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 20 10
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 23
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 26 14 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15
 

الطقس الأرصاد درجات الحرارة طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه

من أمام ثلاجة الموتى.. هنيدي ونجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا

طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نجم الزمالك السابق: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم بالمبارة

الجاني يدفع قيمة التلفيات.. عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة وفقا للقانون

تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ