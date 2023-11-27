طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

يبحث الكثير من المواطنين عن أخبار الطقس اليوم الأثنين ويتابعون حالة الأرصاد على مستوي الجمهورية خاصة قائدي السيارات و المسافرين.

وتتصدر حالة الطقس والأرصاد ودرجات الحرارة اليوم الأثنين ، كلمات البحث عبر محركات البحث حرصا من السائقين والمواطنين على سفرهم أو أعمالهم.

على جانب آخر توضح صور الأقمار الصناعية وفقا لـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

الطقس اليوم



كما حذرت هيئة الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 15

بنهــــا 22 15

دمنهور 22 15

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 21 16

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 21 14

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 18

شلاتين 28 22

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 23

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 13

قنا 26 14

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 26 15

