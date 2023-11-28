غياب 2000 جندي من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. ما السبب ؟

كشف اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، تفاصيل تغيب ألفين جندي من دولة الاحتلال عن خدمتهم في الجيش، قائلا: إن جيش الدفاع الإسرائيلي فى قوته الرئيسية على قوات الاحتياط، وهذا يعود لتعداد السكان هناك.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الجيش العامل الموجود على الأرض يقدر بحوالي 170 ألف جندي، والفئات المستعدة تصل لحوالي 635 ألف جندي، ومن أجل ذلك نرى أن العدد الموجود للاستكمال فى الجيش بالاحتياط المستدعي، وبالتالي عندما يحدث غياب الاحتياطي المستدعي فهذا يؤثر على الكفاءة القتالية لأداء القوات العسكرية للميدان الفعلي.

وتابع اللواء محمد زكي الألفي، أن هذا الإحتياط ليس فى إتجاه واحد فى قوات برية فقط، ولكن الجوية والبحرية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه المرة الأولي ليحدث هذا الغياب منذ عام 1948، وبالتالي هذا الغياب كان مستمر من قبل عملية طوفان الأقصى نتيجة للتغير فى بعض قوانين الجيش الإسرائيلي.