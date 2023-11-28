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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول أممي: نوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لمحاسبته على جرائمه

غزة
غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ هناك قوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية، وأنّنا نعمل في مسارات أممية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة لمحاسبته على جرائمه.

وأضاف أبو سعيد في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الهدنة في قطاع غزة ستتيح الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان المدنيين، كما تعيد إطلاق الحياة والأمل من جديد للشعب الفلسطيني.

وتابع: «نشكر مصر على جهودها في التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة، والتي تمثل محل تقدير كبير من المجتمع الدولي، خاصة أنّ مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة»، مطالبا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يئن من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم.
 

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