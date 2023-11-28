بالأرقام|الاستعلامات توضح حجم المساعدات الإغاثية لـ غزة عبر معبر رفح

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق وهو ما يعود إلى الجهود المصرية القطرية والمشاركة الأمريكية، مضيفًا أن مصر كثفت جهودها مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية خلال تصريحات للقاهرة الإخبارية أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة حتى أمس بلغ 2812 طنا، وحجم المساعدات من المواد الغذائية بلغ 11427 طنا وحجم المياه 8583 طنا.



وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أنه تم إدخال 1048 طن وقود حتى مساء أمس

وإجمالي الشاحنات التي عبرت من معبر رفح بلغ 2263 شاحنة، كما استقبلت مصر 566 مصابا فلسطينيا بنحو 300 مرافق وعبور 8691 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

واستطرد أن مصر سهلت دخول 421 فلسطينيا عالقا إلى قطاع غزة، معقبًا:"نؤكد استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".