صور جوية لخيام النازحين الفلسطينيين قرب خان يونس جنوب قطاع غزة|شاهد

أظهر شريط مصور التقط من الجو خيام النازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة، والمتعلقة بوقف إطلاق النار. عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين لجأوا إلى معهد تدريب بالقرب من خان يونس.

ففي خان يونس (جنوب) قال الفلسطيني بلال دياب لوكالة فرانس برس "يتحدثون عن إحضار مساعدات ووقود لكني في محطة الوقود منذ تسع ساعات وما زالت مغلقة"، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتمت الموافقة على هدنة ثانية ليومين لإتاحة فترة هدوء وجيزة لسكان غزة، خاصة وأن الوضع الإنساني في القطاع يبقى "خطرا" والاحتياجات "غير مسبوقة"، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

