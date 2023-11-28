عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داخل وخارج مصر.. العمل: وفرنا 14 مليون فرصة عمل منذ 2014

أرشيفية
أرشيفية

تحدث أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، عن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقال قطامش، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc،: "تم تخفيض نسبة البطالة من 13.2% عام 2013 إلى 7% عام 202"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يوجه وزارة العمل بضرورة توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسبةً البطالة.

وأضاف أنه تم توفير 14 مليون فرصة عمل من عام 2014 حتى الآن منهم 7 مليون داخل مصر و7 مليون خارج مصر"، موضحا أن 9 مكاتب يتبعون وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب خاصة في مهن الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد  أنه تم التفكير في توفير فرص عمل للشباب وكيفية تأهيلهم للمهن خارج مصر وداخل مصر، وتم اطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك عام ٢٠١٩، وعملت حياة كريمة على توفير فرص تدريب للشباب في القرى الخاصة بهم عن طريق المبادرة من خلال سيارات التدريب المتنقلة بقرى "حياة كريمة" لتعليم الشباب مهن مختلفة.

وأشار إلى أن مبادرة مهنتك مستقبلك قامت بتدريب نحو 7 آلاف شاب وفتاة حتى الآن من خلال 27 سيارة متنقلة في مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة.
 

مهنتك مستقبلك الإدارة المركزية للتدريب المهني وزارة العمل DMC توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

ترشيحاتنا

بعد إعلان أردوغان عنها.. رئيسي لن يقوم بزيارته لتركيا اليوم

إسرائيل فوق الحساب.. التليجراف: الحرب على غزة كشفت وهم حقوق الإنسان

جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها

أمريكا ترسل 3 طائرات إلى مصر محملة بمساعدات لقطاع غزة

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

فيديو

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ