داخل وخارج مصر.. العمل: وفرنا 14 مليون فرصة عمل منذ 2014

تحدث أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، عن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقال قطامش، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc،: "تم تخفيض نسبة البطالة من 13.2% عام 2013 إلى 7% عام 202"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يوجه وزارة العمل بضرورة توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسبةً البطالة.

وأضاف أنه تم توفير 14 مليون فرصة عمل من عام 2014 حتى الآن منهم 7 مليون داخل مصر و7 مليون خارج مصر"، موضحا أن 9 مكاتب يتبعون وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب خاصة في مهن الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه تم التفكير في توفير فرص عمل للشباب وكيفية تأهيلهم للمهن خارج مصر وداخل مصر، وتم اطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك عام ٢٠١٩، وعملت حياة كريمة على توفير فرص تدريب للشباب في القرى الخاصة بهم عن طريق المبادرة من خلال سيارات التدريب المتنقلة بقرى "حياة كريمة" لتعليم الشباب مهن مختلفة.

وأشار إلى أن مبادرة مهنتك مستقبلك قامت بتدريب نحو 7 آلاف شاب وفتاة حتى الآن من خلال 27 سيارة متنقلة في مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة.

