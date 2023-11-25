عمرو أديب يفجّر مفاجأة عن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم إنقاذ الهدنة التي كان من الوارد جدًا أن تنتهي، معقبًا: "يبدو أنه من المحتمل إذا استطعنا المحافظة على هذه المسيرة بالرعاية المصرية القطرية والمتابعة الأمريكية نصل في النهاية إلى مد الهدنة إلى يومين أن ثلاثة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بعض المصادر تتحدث أن هذه الهدنة من الممكن أن تمتد من 4 أيام إلى 9 أيام وهي رحمة".

وأشار: "كلما امتدت هذه الهدنة فهي رحمة للفلسطينيين"، موضحًا: "التدفق للمساعدات الذي يحدث من معبر رفح يصب بالأمن والأمان في غزة، وأهل غزة يتنفسون الصعداء.

