دبلوماسي سابق: مصر أثرت على تعديل الموقف الأمريكي تجاه غزة|فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحرك المصري منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة كان له تأثيرًا كبيرًا، وبصفة خاصة على مواقف الإدارة الأمريكية.



وأضاف “هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن صياغة الموقف المصري كان لها تأثيرًا على تعديل مواقف الإدارة الأمريكية وبعض القوى الغربية التي كانت مساندة للموقف الإسرائيلي بشكل “مستفز” لمشاعر المصريين والعرب والمسلمين.



وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن التحرك المصري يكتسب زخمًا كبيرًا عندما يتحرك في إطار جماعي، حيث أثبت الضغط الجماعي العربي تأثيره على المواقف الأمريكية والغربية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل منذ قيامها وهي تريد أن تفرض كلمتها وسيطرتها على كل ما يتعلق بالشرق الأوسط ، معقبًا: “ ينبغي علينا في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي أن نجلس جميعًا وبصدق وبكل شجاعة أن نستخلص الدروس المستفادة من هذا العدوان الإسرائيلي على شعب أعزل.. والدرس الأول هو ألا يتم السماح لإسرائيل أن تملي شروطها علينا”.

