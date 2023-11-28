المتحدث باسم "الصحة" يكشف تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلا: إن العنف المبني على النوع الإجتماعي تجاه المرأة هو أى فعل ضار يتعارض مع إرادة الشخص، بسبب الفروق بين الجنسين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن هذا العنف يشمل الضرب والتهديد والتحرش، والزواج المبكر أي أقل من السن القانوني، والاستغلال، موضحا أنه تم اطلاق الحملة فى 21 محافظة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من الحملة هو رفع الوعي لدي المجتمع، وتدريب ما يقرب من 645 من العاملين فى القطاع الصحي وتجهيز 18 عيادة تخصصية فى مناطق مثل: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والفيوم والدقهلية والغربية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان، من أجل أن يكون هناك من يستطيع نقل هذه الرسائل ويتعامل مع المرأة المعنفة فى هذه العيادات للدعم النفسي.