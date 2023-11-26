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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

نصائح للتعامل مع
نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

خلال الساعات الأول من النهار تظهر شبورة مائية كثيفة علي الطرق والمحاور، والتي من شأنها إعاقة حركة سير السيارات ، وتظهر تلك الشبورة المائية علي الطرق التي تتوسط المساحات الخضراء .

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

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وتظهر الشبورة المائية بكثافة خلال فصل الشتاء ، وهذه الشبورة تؤدي الي تقليل سرعة تحرك السيارة بسبب انعدام الرؤية علي الطرق ، ولتفادي تلك الشبورة يجب أتابع هه الخطوات :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

1- تشغيل مصابيح الضباب :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

عند التحرك علي الطرق السريعة أثناء تواجد شبورة مائية يجب إلا يتم تشغيل إضاءة السيارة الطبيعية لأنها تنعكس من العوارض الجانبية وتؤدي الي فقد الرؤية ، ويجب في هذه الحالة تشغيل مصابيح الضباب الأمامية .

2- ترك مسافة بين السيارات :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

هناك ما يسمي بـ مسافة الأمان التي تجعل هناك فارق مساحة بين كل سيارة والأخرى وبالتالي يجب ترك مسافات أمان بين السيارات وبعها عند السير بالشبورة المائية حتي لا تتعرض لحادث اذا توقف السيارة التي تسير أمامك كـ دليل .

3- توقف السيارة بجانب الطريق :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

عند التحرك بالسيارة علي الطرق السريعة أثناء هبوط الشبورة المائية الكثيفة يجب أن يتم ركن السيارة علي جانب الطريق وتشغل ضوء الانتظار ، بالإضافة الي وضع المثلث العاكس بعدي عن السيارة بمسافة 5 أمتار .

4- السير في حارة الأمان :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

عند التحرك بالشبورة المائية يجب عليك أن تسير في الحارة الوسطي ، وان تتبع خطوط السير علي الطريق ، وذلك تفاديا للاصطدام بأي سيارة متعطلة علي جانب الطريق .

5- أستخدام المساحات :

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

الشبورة المائية تتكاثف علي زجاج السيارة الأمامي وبالتالي يجب استخدام مساحات الزجاج لإزالة حبيبات المياه المتساقطة بسبب الشبورة والتي تتراكم علي الزجاج الأمامي وتمنع الرؤية .

شبورة مائية إعاقة حركة السير الشبورة المائية المساحات الخضراء فصل الشتاء تشغيل مصابيح الضباب إضاءة السيارة الطبيعية

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