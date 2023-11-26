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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أيولوس هيوج 2024 الهايبرد الجديدة

أيولوس هيوج موديل
أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد

كشفت شركة أيولوس عن أول سيارة هجين من إصدارتها يطلق عليها اسم  أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد " Aeolus HUGE "، وتنتمي أيولوس هيوج الي فئة السيارات الـ SUV الهايبرد .

 أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد 

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- محرك أيولوس هيوج موديل 2024 :

 أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد 

تحصل سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، يعمل بجانب محرك كهربائي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT .

- مواصفات أيولوس هيوج موديل 2024 :

 أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد 

تعمل سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 بمحركات تقليدية وأخرى كهربائية لتوفر نظام الهجين، وتم أطلاق سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد داخل السوق الصيني في منتصف عام 2022 ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بفضل توافرها بـ  شبكة تهوية أمامية كبيرة، ومصابيح أمامية ،  وفتحات تهوية في الصداد الأمامي، وبها سقف انسيابي.

 أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد 

بالإضافة الي أن سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 تحتوي علي شاشتين الأولي خاصة بالعدادات والثانية تعمل علي تشغيل نظام الترفيه، ويتوافر بها عجلة قيادة من ذراعين فقط بقاع مسطح ، وتحتوي علي شعار أيولوس في المنتصف .

- سعر أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد :

تباع سيارة أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها إلي مليون و 575 ألف جنيه .

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