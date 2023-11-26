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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيفية استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح | تفاصيل

كيفيه استخدام فرامل
كيفيه استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح

تستخدم السيارات دائما الفرامل من اجل تهدئة سرعة السيارة ، بالإضافة الي فرامل اليد التي تتواجد بجانب كرسي السائق الأمامي التي تعمل علي تثبيت السيارة لمنع تحركها لأي سبب ، ويمكن استخدامها أيضا بجانب الفرامل العادية لتهدئة سرعة السيارة أيضا ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح .

 كيفيه استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح

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كما أن فرامل اليد تستخدم كـ فرامل بديلة لإيقاف السيارة عند عدم استجابة الفرامل التقليدية ، وذلك لان فرامل السيارة يمكن أن يحدث لها عطل في أي وقت من الأوقات بسبب حدوث أي تسرب للزيت أو غيرها من الأعطال، وبالتالي يمكن للسائق إيقاف السيارة عند طريق فرامل اليد ، وذلك عندما تستخدم لتخفيف سرعة السيارة .

- كيفية استخدام فرامل اليد :

 كيفيه استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح

تستخدم فرامل اليد في السيارات عند التعرض الي اسى حالة من حالات الطوارئ ، قوة سيارة اليد مقارنة بالفرامل الأساسية تصل قوتها الي 50 % ويتم استخدامها في حالات الطوارئ لأنها تعمل علي إيقاف إطارين فقط من إطارات السيارة .

- حالات استخدام فرمل اليد :

 كيفيه استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح

فرامل اليد يستخدمها السائقين من أجل تثبيت السيارة علي الطرق والمنحدرات ، وينصح بعدم استخدام فرامل اليد بشكل مفاجئ لأنها تعمل علي غلق وإيقاف إطارين وبالتالي يحدث دوران الي هيكل السيارة عند استخدامها بشكل مفاجئ .

 كيفيه استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح

وبالتالي يجب استخدام فرامل اليد بحزر ورفعها بشكل تدريجي من اجل تهدئة سرعة السيارة مع التحكم بها دون فقد السيطرة عليها ، يمكن استخدامها في الطرق المنحدرة من اجل تثبيت السيارة وعدم رجوعها الي الخلف ، ويتم نزول فرامل اليد بشكل تدريجي عند الحاجة للحركة مع الضغط علي دواسة البنزين بالتزامن مع نزول فرامل اليد من اجل تحرك السيارة مرة أخري بشكل سليم .

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