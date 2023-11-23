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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيلي أوكافانجو 2024 بالسعودية

أسعار جيلي اوكافانجو
أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة جيلي عن أسعار طرازها الجديد جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية، وتنتمي اوكافانجو الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع اوكافانجو  بين التصميم العصري والتجهيزات الفاخرة وتتميز بأداء القوي وتقنياتها المتطورة  .

 أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية 

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- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية 

تستمد سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 الـ SUV قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 218 حصان، وعزم دورانها يصل الي 325 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 12.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 60 لتر .

- مواصفات جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

 أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية 

تحتوي سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 علي العديد من التجهيزات منها، واجهة أمامية بشبك عصري، ومصابيح أمامية وخلفية  LED، وأضواء نهارية LED ، ومرايات جانبية كهربائية ، وخاصية التدفئة، وكاميرا رؤية محيطية، وباب الشنطة بتحكم كهربائي ، وزجاج أخضر عازل للحرارة ، وفتحة سقف بانوراما.

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية :

مقصورة  أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية 

الفئة الأولي من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 تباع بسعر 97 ألف ريال سعودي .

الئفة الثانية من سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 تباع بسعر 109 ألف ريال سعودي .

 

محرك جيلي اوكافانجو اوكافانجو موديل 2024 أوكافانجو جيلي مواصفات جيلي اوكافانجو موديل 2024 أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 بالسعودية

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