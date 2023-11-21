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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جيلي جيومتري سي 2024 الجديدة

جيلي جيومتري سي موديل
جيلي جيومتري سي موديل 2024

كشفت شركة جيلي المتخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديدجيلي جيومتري سي موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي جيلي جيومتري سي إلي فئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر بصميم مميز وأنيق .

مقصورة جيلي جيومتري سي موديل 2024 

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- محرك جيلي جيومتري سي موديل 2024 :

تحتوي سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2024 علي بطارية كهربائية سعه 53 كيلوواط /ساعة، ومكنها أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 359 كم/ساعة ، وتنتج قوة 150 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7.7 ثانية ، وتحتاج السيارة الي مدة 30 دقيقة لشحن السيارة من 30% حتي 80 % .

- أبعاد جيلي جيومتري سي موديل 2024 :

جيلي جيومتري سي موديل 2024 

تتوافر سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2024 الكهربائية داخل سوق السيارات المصري بطول 4432 مم وعرض 1833 مم، وارتفاع 1560 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- وسائل الأمان في جيلي جيومتري سي موديل 2024 :

تظهر سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها،  6 وسائد هوائية، ونظام أوتو هولد، وفرامل ABS ، و EBD، وفرامل طوارئ كهربائية EPB، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ورصد ضغط الهواء في الإطارات، ونظام BOS ، ونظام تحذير التصادم ، وتحذير المشاة ، وأحزمة أمان ، وقفل أمان للأطفال في الخلف، ونظام EBA، وإنذار من السرقة، واتصالات للطوارئ، وسنتر لوك ، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، ونظام تحذير مغادرة المسار ، ومساعد الحفاظ على المسار، ورصد النقاط العمياء .

- مواصفات جيلي جيومتري سي موديل 2024 :

جيلي جيومتري سي موديل 2024 

زودت سيارة  جيلي جيومتري سي موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة منها، باور ستيريتج EPS، ونظام قيادة فرامل طوارئ، وعجلات ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وحساسات مطر، ومصابيح أمامية LED أوتوماتيك، ومرايات كهربائية قابلة للتعديل، ونظام تتبع الإضاءة للمنزل، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 5 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق .


بالإضافة الي أن سيارة جيلي جيومتري سي موديل 2024 تحتوي أيضا علي إضاءة أمامية للقراءة، وعجلة قيادة بفرش جلدي، وإضاءة محيطية، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً، وفتحة سقف بانوراما، ونظام دخول للسيارة بدون مفتاح، وشاحن لاسلكي للهواتف، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ونظام صوت بوز مكون من 8 سماعات .

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