مواصفات جيلي جالاكسي E8 الجديدة.. صور

كشفت شركة جيلي عن سياراتها الجديدة جيلي جالاكسي E8 الجديدة ، وتنتمي جالاكسي E8 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر جالاكسي E8 بتصميم انسيابي بغرض خفض مقاومة الهواء وتعزيز الانسيابية.
- مواصفات جيلي جالاكسي E8 :
معامل مقاومة الهواء بسيارة جيلي جالاكسي E8 يقف عند 0.199 فقط وذلك يجعلها أكثر انسيابية ، وبها شاشة عملاقة تغطي لوحة القيادة بالكامل مقاس 45 بوصه، و مقود حركة مسطح من الأسفل والأعلى، وسقف شمسي بانوراما، وإضاءة محيطية فاخرة .
- محرك جيلي جالاكسي E8 :
تستمد سيارة جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 272 حصان، ويمكن لسيارة جيلي جالاكسي E8 أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .
بالإضافة الي أن سيارة جيلي جالاكسي E8 تحتوي أيضا علي محرك ينتج قوة 421 حصان، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وتعطي مدي سير يصل الي 665 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .
والجدير بالذكر أن سيارة جيلي جالاكسي E8 ستظهر رسميا في الصين خلال شهر نوفمبر الجاري.