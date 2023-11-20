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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات جيلي جالاكسي E8 الجديدة.. صور

صدى البلد

كشفت شركة جيلي عن سياراتها الجديدة جيلي جالاكسي E8 الجديدة ، وتنتمي جالاكسي E8 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر جالاكسي E8 بتصميم انسيابي بغرض خفض مقاومة الهواء وتعزيز الانسيابية.

 جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة

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- مواصفات جيلي جالاكسي E8 :

 جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة

معامل مقاومة الهواء بسيارة جيلي جالاكسي E8 يقف عند 0.199 فقط وذلك يجعلها أكثر انسيابية ، وبها شاشة عملاقة تغطي لوحة القيادة بالكامل مقاس 45 بوصه، و مقود حركة مسطح من الأسفل والأعلى، وسقف شمسي بانوراما، وإضاءة محيطية فاخرة  .

- محرك جيلي جالاكسي E8 :

مقصورة  جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة

تستمد سيارة جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 272 حصان، ويمكن لسيارة جيلي جالاكسي E8 أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

 جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة جيلي جالاكسي E8 تحتوي أيضا علي محرك ينتج قوة 421 حصان، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وتعطي مدي سير يصل الي 665 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

 جيلي جالاكسي E8 السيدان الجديدة


والجدير بالذكر أن سيارة جيلي جالاكسي E8 ستظهر رسميا في الصين خلال شهر نوفمبر الجاري.

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