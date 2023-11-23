جيلي x3 pro الهاتشباك 2024 بـ 780 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

تتواجد داخل سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين المصريين خصوصا بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024

- وسائل السلامة بـ جيلي x3 pro موديل 2024 :

أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024

تحتوي سيارة جيلي x3 pro موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك جيلي جى اكس 3 برو 2024 :

أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024

عزم دوران سيارة جيلي جى اكس 3 برو 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 103 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

- أبعاد جيلي x3 pro موديل 2024 :

أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024

تتوافر سيارة جيلي x3 pro موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 4005 مم، وعرض 1706 مم، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2480 مم .

- أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024 :

أسعار جيلي جى اكس 3 برو 2024

تباع سيارة جيلي جى اكس 3 برو 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 779 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

