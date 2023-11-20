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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

جيلي جيومتري C الكهربائية
جيلي جيومتري C الكهربائية

تواصل السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرحها باطلالة الـ"الفيس ليفت" الجديدة، مع موديل 2024، مع خلال فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

 جيلي جيومتري C الكهربائية

مواصفات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد

 

  • شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة.
  • شاشة مقاس 5 بوصة للعدادات.
  • نظام صوتي ترفيهي طراز Bose من 8 مكبرات.
  • خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مقاعد أمامية مزودة بخاصية التبريد والتدفئة.
  • مكيف هواء.
  • جنوط رياضية 18 بوصة.
  • فتحة سقف بانوراما.
 جيلي جيومتري C الكهربائية
  • فرامل ABS وEBD.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • مراقبة النقاط العمياء.
  • متابعة ضغط الاطارات.
  • كاميرا 360 درجة.
  • حساسات حركة.
  • محرك بقوة 201 حصان.
  • عزم اقصى للدوران 310 نيوتن متر.
  • بطارية سعة 70 كيلووات.
  • مدى 550 كيلومتر.
 جيلي جيومتري C الكهربائية

اسعار السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في السوق المصري 

 

الفئة الاولى GF موديل 2024 بسعر مليون و699.900 جنيه.

الفئة الثانية GF+ موديل 2024 بسعر مليون و799.900 جنيه.

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