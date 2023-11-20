جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

تواصل السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرحها باطلالة الـ"الفيس ليفت" الجديدة، مع موديل 2024، مع خلال فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من مليون و699.900 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

جيلي جيومتري C الكهربائية

مواصفات السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد

شاشة ترفيه مقاس 12.3 بوصة.

شاشة مقاس 5 بوصة للعدادات.

نظام صوتي ترفيهي طراز Bose من 8 مكبرات.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مقاعد أمامية مزودة بخاصية التبريد والتدفئة.

مكيف هواء.

جنوط رياضية 18 بوصة.

فتحة سقف بانوراما.

جيلي جيومتري C الكهربائية

فرامل ABS وEBD.

نظام الثبات الالكتروني.

مراقبة النقاط العمياء.

متابعة ضغط الاطارات.

كاميرا 360 درجة.

حساسات حركة.

محرك بقوة 201 حصان.

عزم اقصى للدوران 310 نيوتن متر.

بطارية سعة 70 كيلووات.

مدى 550 كيلومتر.

جيلي جيومتري C الكهربائية

اسعار السيارة جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في السوق المصري

الفئة الاولى GF موديل 2024 بسعر مليون و699.900 جنيه.

الفئة الثانية GF+ موديل 2024 بسعر مليون و799.900 جنيه.