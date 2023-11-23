منها كيا وتويوتا بـ 400 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

يتواجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنون المصريون ويفضلون اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل التي أثرت توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .

- تويوتا ياريس موديل 2009 :

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة سيارة تويوتا ياريس من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

سعر تويوتا ياريس موديل 2009



تباع تويوتا ياريس موديل 2009 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو سانديرو موديل 2016 :

تنقل قوة سيارة رينو سانديرو موديل 2016 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الكحلي ، وتمكنت من قطع مسافة 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.

سعر رينو سانديرو موديل 2016



تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2016 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- فولكس فاجن بولو موديل 2006 :

تحصل فولكس فاجن بولو موديل 2006 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي ، وتمكنت فولكس فاجن بولو من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

سعر فولكس فاجن بولو موديل 2006

تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك .

- كيا بيكانتو موديل 2008 :

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتحتوي علي محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال.

سعر كيا بيكانتو موديل 2008

تتواجد سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- هيونداي اكسنت موديل 2010 :

تنتمي هيونداي اكسنت موديل 2010 الي فئة السيارات السيدان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وتمكنت هيونداي اكسنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر هيونداي اكسنت موديل 2010

تقدم سيارة هيونداي اكسنت موديل 2010 للبيع بسوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .