منها كيا وتويوتا بـ 400 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

يتواجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنون المصريون ويفضلون اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل التي أثرت توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين .
- تويوتا ياريس موديل 2009 :
تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2009 من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة سيارة تويوتا ياريس من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .
تباع تويوتا ياريس موديل 2009 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- رينو سانديرو موديل 2016 :
تنقل قوة سيارة رينو سانديرو موديل 2016 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الكحلي ، وتمكنت من قطع مسافة 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.
تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2016 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
- فولكس فاجن بولو موديل 2006 :
تحصل فولكس فاجن بولو موديل 2006 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي ، وتمكنت فولكس فاجن بولو من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .
تأتي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك .
- كيا بيكانتو موديل 2008 :
تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتحتوي علي محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال.
تتواجد سيارة كيا بيكانتو موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
- هيونداي اكسنت موديل 2010 :
تنتمي هيونداي اكسنت موديل 2010 الي فئة السيارات السيدان، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وتمكنت هيونداي اكسنت من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تقدم سيارة هيونداي اكسنت موديل 2010 للبيع بسوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وقوة محركها .