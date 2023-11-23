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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات هيونداي أيونيك 5 N الجديدة

هيونداي أيونيك 5
هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الكهربائي الجديد هيونداي  أيونيك 5 N ، وتنتمي  أيونيك 5 N  الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر  أيونيك 5 N بتصميم مميز ومحرك قوي .

هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

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- محرك هيونداي أيونيك 5 N :

هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية

تنتج هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية قوة تصل الي 650 حصان، وعند تشغيل وضع N Grin Boost تخرج قوة تصل الي 641 حصان .

هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية

تتسارع هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية من وضع الثبات وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 3.25 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 260كم/ساعة، وتستمد  أيونيك 5 N قوتها من محرك سعه 84 كيلووات/ساعة .

هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية

تظهر سيارة  هيونداي  أيونيك 5 N الكهربائية  بعدة ألوان مخلفة منها، الأزرق المطفي ، والأسود اللؤلؤي ، والرمادي المطفي ، والأبيض ، والبرتقالي اللؤلؤي .

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