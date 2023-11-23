مواصفات هيونداي أيونيك 5 N الجديدة

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الكهربائي الجديد هيونداي أيونيك 5 N ، وتنتمي أيونيك 5 N الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر أيونيك 5 N بتصميم مميز ومحرك قوي .

هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية

- محرك هيونداي أيونيك 5 N :

هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية

تنتج هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية قوة تصل الي 650 حصان، وعند تشغيل وضع N Grin Boost تخرج قوة تصل الي 641 حصان .

هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية

تتسارع هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية من وضع الثبات وصولا الي 96 كم/ساعة في مدة 3.25 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 260كم/ساعة، وتستمد أيونيك 5 N قوتها من محرك سعه 84 كيلووات/ساعة .

هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية

تظهر سيارة هيونداي أيونيك 5 N الكهربائية بعدة ألوان مخلفة منها، الأزرق المطفي ، والأسود اللؤلؤي ، والرمادي المطفي ، والأبيض ، والبرتقالي اللؤلؤي .