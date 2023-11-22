مواصفات هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت

أطلقت شركة هيونداي سياراتها الجديدة هيونداي توسان موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة، بعد إضافة بعض التعديلات الجمالية بالتصميم الخارجي والداخلي الخاص بالمقصورة، وتظهر توسان الآن في جيلها الرابع.

هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت فئة السيارات الـ SUV الرياضية

- مواصفات هيونداي توسان موديل 2025 :

تنتمي هيونداي توسان موديل 2025 الفيس ليفت إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر توسان الجديدة بالعديد من التعديلات على الشبكة الأمامية، وألواح الانزلاق.

وتمت إعادة تشكيل لوحة القيادة بالكامل لتشبه لوحة قيادة هيونداي أيونيك 5، وبها شاشتان مقاس 12.3 بوصة، وتم استبدال شعار هيونداي المتواجد على عجلة القيادة بأربع نقاط، وهو رمز مورس لحرف "H".

مقصورة هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت فئة السيارات الـ SUV الرياضية

تحتوي هيونداي توسان موديل 2025 الفيس ليفت الجديدة أيضا على مجموعة مفاتيح كهربائية جديدة تستخدم لضبط المناخ، وبها أدوات تحكم تقليدية، وزوج من المقابض الدوارة، وشاشات مدمجة لمكيف الهواء، وبها مقبضان فضيان آخران للتحكم في مستوى الصوت، وأصبحت فتحات الهواء المركزية أقل حجماً من ذي قبل.

هيونداي توسان 2025 الفيس ليفت فئة السيارات الـ SUV الرياضية

بالإضافة إلى أنه تم نقل ناقل الحركة إلى عمود عجلة القيادة، وذلك سمح بإعادة تصميم الكونسول الوسطى، ويحتوي الآن على لوحة شاحن لاسلكية كبيرة، وحامل أكواب كبير، وصف من الأزرار الجديدة، وبها جلد مثقوب على المقاعد.