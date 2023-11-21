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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي أيونيك 7 تظهر خلال اختبارها | فيديو

هيونداي أيونيك 7
هيونداي أيونيك 7

ظهرة سيارة هيونداي أيونيك 7 خلال اختبارها على الطرق الألمانية، وستظهر سيارة هيونداي أيونيك 7 بالسوق في عام 2024 ، ويتم اختبارها استعدادا لإطلاقها في الأسواق قريبا .

هيونداي أيونيك 7 

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هيونداي أيونيك 7 

سيارة كيا EV9 تشبه سيارة هيونداي أيونيك 7، وتم الكشف عن هيونداي أيونيك لأول مرة  في AutoMobility LA عام 2021، وتظهر  هيونداي أيونيك 7 بواجهة أمامية جديدة ، وبها مصابيح أمامية رأسية أسفل مصابيح النهار DRLs، وبها سقف منحني .

هيونداي أيونيك 7 

تعتمد هيونداي أيونيك 7 علي منصة E-GMP الخاصة بشركة هيونداي Motor، والتي تدعم أيضًا أيونيك 5 وأيونيك 6،  وبالتالي فأن مصدر القوة سيكون مماثل في طرازات هيونداي .

هيونداي أيونيك 7 

تعتمد هيونداي أيونيك 7 علي بطارية تبلغ طاقتها 99.8 كيلووات / الساعة، وتعمل بـ الدفع الرباعي ، وذلك يجعل أيونيك 7 تقطع مسافة تصل الي 450 كم/ساعة .

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