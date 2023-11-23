أطلقت هيونداي للتو نسخة محدثة من Elantra N مع شبكة معاد تصميمها ومصدات جديدة وخسارة وزن قدرها 33 رطلاً مع العجلات الجديدة. لكن الخطط قيد التنفيذ بالفعل للجيل القادم من سيارات السيدان عالية الأداء.

تم الإعلان عن نسخة N جديدة تعمل بالبنزين منذ عام تقريبًا، والآن في مقابلة جديدة مع مجلة CarExpert الأسترالية، أكد المستشار الفني التنفيذي ألبرت بيرمان بشكل أساسي أن السيارة التالية ستحصل على محرك أكبر.

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

"قبل أن أغادر ناميانج، تأكدت من أن إلنترا يمكنها الاستمرار بمحرك توربو 2.5. إنها تناسب كل شيء هناك. أستراليا آمنة، والولايات المتحدة آمنة، ولكن يجب على شخص ما اتخاذ قرار، أليس كذلك؟ والأسواق الأخرى غير أستراليا "إنسوهم. إنهم جميعًا يحلمون بسحابة السيارات الكهربائية، وجنة السيارات الكهربائية، ولا يهتمون بسيارات الاحتراق."

يشير الجزء الخاص بترك ناميانج إلى منصبه السابق كنائب للرئيس التنفيذي ورئيس قسم اختبار المركبات وتطوير الأداء العالي. بعد قضاء 31 عامًا في BMW، انضم ألبرت بيرمان إلى شركة هيونداي في أبريل 2015، وبعد ثلاث سنوات، تم تعيينه رئيسًا ورئيسًا لقسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي.

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

لعب بيرمان دورًا رئيسيًا في إنشاء القسم N قبل أن يتقاعد من منصب رئيس قسم البحث والتطوير في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين، يشغل منصب المستشار الفني التنفيذي، ومقره في أوروبا.

تستخدم Elantra N اليوم محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج 276 حصانًا و289 رطلًا من عزم الدوران. تنتج هذه الوحدة الأكبر سعة 2.5 لتر 290 حصانًا و311 رطلًا قدمًا في Sonata N Line بينما تبلغ قوة 2024 Genesis G70 300 حصان.

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

تتضمن التحديثات الإضافية لسيارة Elantra N 2024 برنامجًا منقحًا لنظام التوجيه المعزز وعازل التعليق الخلفي الذي يستخدم اليوريثان بدلاً من المطاط لتحسين التخميد. قامت هيونداي أيضًا بتغيير ضغط الإطارات، وتركيب وصلة عالمية جديدة منخفضة الاحتكاك، وتعديل علبة التروس للحصول على شعور أكثر مباشرة.

يستمر تقديم Elantra N مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثماني سرعات.

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

ستصل سيارة هيونداي إلنترا N 2024 إلى التجار في يناير، لم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، لكن الطراز السابق تم بيعه بسعر يبدأ من 32.900 دولار.