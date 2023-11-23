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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة 2023 تحت 575 ألف جنيه .. تفاصيل

شاهد| سيارات جديدة
شاهد| سيارات جديدة 2023 تحت 575 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة المعروضة للبيع ، وتم توافر تلك الإصدارات الجديدة موديل 2023 بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة ، وكان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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1- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023


تباع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 575 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل خزان وقودها الي 54 لترا، وعزم دورانها يصل الي 146 نيوتن/متر.

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 541 ألف جنيه .

3- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان قود سعه 48 لتر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2023

تتواجد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 470 ألف جنيه .

4- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

سرعة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 108 حصان، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لترا.

سعر بى واى دى‬ F3 موديل 2023


تأتي سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 420 ألف جنيه للفئة الأولي .

5- نيسان صني موديل 2023 :

تستهلك نيسان صني موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 108 حصان، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، ويصل سعة خزان وقودها الي 41 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

سعر نيسان صني موديل 2023 

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية بسعر 398 ألف جنيه للفئة الأولي .

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