الأرصاد: الحرارة أقل من المعدل الطبيعي وفرص لسقوط الأمطار اليوم وغدا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم الأربعاء بمعظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى اعتدال في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء مما يولد الشعور بأن الأجواء مستقرة و لطيفة خلال فترة النهار.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة و الذي يعتبر أقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجة، لافتة إلى أن الأجواء مستقرة خلال فترة الظهيرة.

وأضافت “غانم”، لكن فور غياب أشعة الشمس وصولا لفترات الليل يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة و خاصة في فترات الليل المتأخر و الصباح الباكر، و التي تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال اليوم و الأيام المقبلة، مؤكدة أنها لا تؤثر على حركة المرور، و التي تظهر على أغلب الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية، و هي انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية و التي تبدأ في سلاسة و تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

وبالنسبة إلى حركة الملاحة البحرية، قالت غانم إنها عكس طبيعتها بشكل كبير على البحرين حيث أصبحوا معتدلين و مؤهلين إلى كافة أعمال الصيد و الملاحة البحرية.

وشددت، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية و خاصة عند الخروج في فترات الصباح الباكر، أو ساعات الليل المتأخر، مع ضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية.

فرص الأمطار

ونوهت إلى أن فرص الأمطار غير موجودة بشكل كبير خلال اليوم و غدا، لأن الأجواء مشمسة بشكل كبير، لافتة إلى أنه حتى مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية.