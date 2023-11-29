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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.  أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 16
العاصمة الإدارية 24 15
6 أكتوبر 24 15
بنهــــا 23 16
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 15
كفر الشيخ 22 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 23 16
طنطا 23 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 24 15
السويس 23 15
العريش 22 14
رفح 22 14
رأس سدر 26 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 27 17
طابا 22 15
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 23 15
العلمين الجديدة 22 13
مطروح 24 13
السلوم 24 11
سيوة 24 9
رأس غارب 24 16
الغردقة 27 16
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 17
شلاتين 28 20
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 23 12
بني سويف 23 12
المنيا 23 11
أسيوط 24 11
سوهاج 25 13
قنا 26 13 
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 34 23
المدينة المنورة 32 19 
الرياض 25 13
المنامة 26 20
أبوظبي 30 23
الدوحة 28 20
الكويت 21 12
دمشق 16 4
بيروت 21 16
عمان 18 8
القدس 18 9
غزة 21 12
بغداد 19 5
مسقط 29 23
صنعاء 25 6
الخرطوم 36 23
طرابلس 21 15
تونس 21 12
الجزائر 19 10
الرباط 21 9
نواكشوط 33 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 13 8
إسطنبول 16 10
إسلام آباد 22 10
نيودلهي 26 15 
جاكرتا 32 25
بكين 3 5-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 17 7
أثينا 20 10
روما 15 8
باريس 7 2
مدريد 14 12
برلين 0 5-
لندن 6 1
مونتريال 2- 4-
موسكو 5- 5-
نيويورك 4 0
واشنطن 7 2-
 

الأرصاد طقس الظواهر الجوية درجات الحرارة شبورة

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