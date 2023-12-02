البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة| الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع استمراره حتى الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أنه مع يوم الثلاثاء ستتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وأضافت “غانم”، في تصريحات متلفزة، أن الأحوال الجوية ما زالت مستقرة، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

فيما حذرت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، قائلة: "إحساسنا بالدفء بالنهار ممكن يخلينا نغير نوعية الملابس في فترة الليل، ولذلك يجب تأكيد أهمية ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية".

طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس خريفي دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال فترة الليل، يسود طقس بارد في أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي في الرياح، منوهة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.