لا تنخدعوا بالدفء|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الأحوال الجوية ما زالت مستقرة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس خريفي دافئ خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال فترة الليل، يسود طقس بارد في أغلب الأنحاء مع وجود نشاط نسبي في الرياح، منوهة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، قائلة: "إحساسنا بالدفء بالنهار ممكن يخلينا نغير نوعية الملابس في فترة الليل، ولذلك يجب تأكيد أهمية ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية".