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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مصر تشهد تطورا ديمقراطيا حقيقيا في العملية السياسية| فيديو

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم هو بمثابة الاستحقاق الأهم في الدولة الوطنية المصرية، حيث وضع الدستور المصري منصب رئيس الجمهورية كأهم ارتكازة لإدارة الدولة المصرية.

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وأضاف “مقلد” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن مصر تشهد تطورًا ديمقراطيًا حقيقيًا في العملية السياسية، لافتًا إلى أن المشهد الحالي لـ الانتخابات هو مشهد عظيم.

وتابع النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشهد مشاركة المصريين بالخارج يدل على التقدم الكبير الذي تشهده الحياة السياسية  و الحياة الحزبية والتراكم الذي يحدث في الدولة الوطنية المصرية، موضحًا أن دو الأحزاب يتمثل في المنافسة والتوعية بأهمية المشاركة .

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