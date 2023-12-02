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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوابير كبيرة.. لقطات حصرية من الكويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية|شاهد

صدى البلد

قال علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، إن المقر في اليوم الثاني لـ الانتخابات في الكويت يشهد إقبالًا كبيرًا، معقبًا: “الطوابير كانت واقفة من الساعة 8.30 الصبح.. المصريين كانوا منورين الدنيا النهاردة الصبح وشرفونا ".
 

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جدة وأستراليا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت بالخارج

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شاهد.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت في الصين وسلطنة عمان


وأضاف “سليم” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه الجالية الكصرية تقدم ملحمة رائعة في الكويت، لافتًا: “احنا مش بنعتبر الملحمة دي مجرد انتخابات رئاسية ولكنها فرصة جميلة لتلاقي المصريين والتواصل فيما بينهم”.


وأكد علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج: احنا داعمين للدولة المصرية وللأمن الأمان.

الكويت الانتخابات المصريين بالخارج الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج توك شو صدى البلد

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