جدة وأستراليا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت بالخارج

قال السفير أحمد عبد المجيد في جدة السعودية، إن اليوم الثاني من الانتخابات شهد توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية، وتم تسجيل أعداد مرضية للغاية، لافتًا إلى أن اليوم الأول سارت فيه الأمور بمنتهى اليسر والسهولة.

ومن أستراليا، استعرض السفير ياسر هاشم ، آليات تسيير العملية الانتخابية في يومها الثاني، قائلًا إنه برغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الإقبال متزايد وشهد وصول كبير من قبل ولايات مختلفة غير ولاية فيكتوريا، ومتوقع أن يشهد غدًا الأحد إقبالًا كبيرًا.



ومن كازاخستان نقلت السفيرة ابتسام رخا أجواء العملية الانتخابية، قائلة إن العملية تسير بسهولة ولم نقابل أية مشكلات فنية بفضل فريق الدعم الفني.