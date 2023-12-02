شاهد.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية التصويت في الصين وسلطنة عمان

قال السفير عصام حنفي في بكين، إن اليوم الثاني للانتخابات في لجنتي بكين وشنجهاي تسير فيهما العملية الانتخابية بسلاسة، وهناك توافد كبير من المصريين، معقبًا أن لم يتم تسجيل أية مشكلات حتى الآن في العملية الانتخابية.

كما نقل السفير خالد عبد الحميد من سلطنة عمان، أخر التطورات في العملية الانتخابية، قائلًا: إن الأمور تسير بيسر وهناك توافد وإقبال ملحوظًا إتصالًا باليوم الأول، ومتوقع اليوم مزيد من الإقبال، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية مشكلات.



وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.