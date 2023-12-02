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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام شيحة: وجود منظمات دولية بمصر لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد أهمية الدولة

أرشيفية
أرشيفية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن وجود منظمات دولية في مصر لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 يدل على الاهتمام بالدولة المصرية، وهذا لكون مصر دولة فاعلة في محيطها الإقليمي، لافتًا إلى أن مصر دولة يهتم بها الرأي العام العالمي.
 

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وأضاف “شيحة”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على مجموعة من العناصر أهمهما وجود متابعة ورقابة دولية؛ فهي بذلك تعطي ثقة في نتيجة الانتخابات وتعطي ثقة للرأي العام المصري والعالمي.

وتابع عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الشأن المحيط بالدولة المصرية يحفز المنظمات الدولية على متابعة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.

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