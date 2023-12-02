حملة مواطن بـ فيينا: نشارك في الانتخابات الرئاسية رغم ظروف الطقس الصعبة

تحدث إسلام طاحون، منسق حملة مواطن في فيينا عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في النمسا، قائلًا إنه بالرغم من أن درجات الحرارة في النمسا أمس كانت تحت الصفر حرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجنة في التاسعة صباحًا.



وأضاف “طاحون” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولي المصرية”، أن أمس شهد أيضًا مظاهرة في حب الوطن بالأعلام والموسيقى الوطنية، لافتًا إلى أنه الإقبال الذي حدث أمس لم يكن متوقعًا لأن يوم الجمعة في النمسا هو يوم عمل.



وتابع منسق حملة مواطن بفيينا أن اليوم متوقع وجود إقبال أكبر من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم توعية المواطنين بطرق مختلفة ومنها عن طريق السوشيال ميديا، مضيفًا: احنا بننزل مصر كل سنة وبنشوف حجم الانجازات اللي بتحصل وعايزين نحفظ على ده وعلى الاستقرار في البلد".