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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

الفراخ
الفراخ

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن اليوم في مصر ، والذي شهدت تراجعا ملحوظا وكذلك منتجاتها لدى محلات الدواجن، بعد أن تراجعت أسعار الاعلاف بقيمة نحو 2000 جنيه لكل طن مع توافر المعروض نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ.

وتراجعت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 63- 64 جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي.

الدواجن

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55 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 55 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 145 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 190 إلى 200 جنيه.

قرار حكومي عاجل 

وتراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بعد قرار الحكومة العاجل بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي شملت الدواجن بنحو 15 % ، كما شهدت أسعار الأعلاف تراجعا بنحو 2000 جنيه.

الدواجن

سعر الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 66 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، و66 جنيهًا وقد يصل إلى 76 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 95- 110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 73 - 85 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 35-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
الدواجن

4.1 مليار دولار

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 128 جنيها حاليا في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 133-135 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة الأبيض 126 جنيها.
  • تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بدءا من 130 جنيها للمستهلك.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 156 جنيها للمستهلك.
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