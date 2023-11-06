64 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 6-11-2023



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو،

والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 122 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 125 جنيها للكرتونة، والبلدي 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 32 و 37 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت

البلدي الحر بين 9.5 و 10.5 جنيه.