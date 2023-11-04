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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 4-11-2023 للمستهلك

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، حالة من الاستقرار، فى بداية تداولات بورصة الدواجن، إذ استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم على آخر تراجع لها.
 


أسعار الفراخ في البورصة الرئيسية اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

بلغت أسعار الدواجن  في البورصة الرئيسية؛ نحو 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 "الساسو - البلدي - البيضاء"

تراوحت أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة بين 60 و62 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي بسعر 120 جنيهًا، والساسو بـ100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

سعر البانيه اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» 20 و21 جنيهًا، أما سعر البانيه تراوح بين 175 إلى 185 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

سجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا، والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 150 جنيهًا فى الأسواق.

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