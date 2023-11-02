66 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2-11-2023



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 66 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 61 جنيهًا للكيلو،



والدواجن الساسو ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



سجّل سعر البيض الأبيض 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 128 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 و 34 جنيها،

والكتكوت “ساسو” بين 20 و 21 جنيها، والكتكوت



البلدي الحر بين 9.5 و 10.5 جنيه.

