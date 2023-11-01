انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجعا بنحو 3 جنيهات تقريبا، ليصل إجمالي تراجع سعر الدواجن البيضاء خلال الأسبوع الماضي نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-11-2023 في المزارع والأسواق، سجلت 66 جنيها للكيلو في المزارع، مقارنة بـ 76 جنيها بداية أكتوبر المنقضي.

وكان اتحاد منتجي الدواجن قد خفض أسعار الدواجن البيضاء والبيض، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات منذ منتصف أكتوبر، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 66 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيها بداية أكتوبر.

سعر الكتكوت اليوم

سعر كتكوت أبيض أهالي 23 جنيها

سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيها

سعر كتكوت ساسو 21 جنيها

سعر كتكوت بلدي 11 جنيها

سعر كتكوت زري 15 جنيها

أسعار الأعلاف اليوم

ارتفعت أسعار الأعلاف، وسجل سعر علف الدواجن 23 ألف جنيه للطن، وسجلت الذرة 800 جنيه، والصويا 2000 جنيه.

أسعار الدواجن للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بنحو 10 جنيهات، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 73 و76 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم الأربعاء 1-11-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة.

أما في الأسواق؛ فسجل سعر البيض الأبيض للمستهلك نحو 130 و133 جنيها للطبق.

أما سعر البيض الأحمر فيصل إلى المستهلك بنحو 135 و138 جنيهًا للطبق ، في

وصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و76 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات.

سعر الدواجن البلدي حر استقر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 60 جنيها للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي (الفيومي) 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف.. تراوح سعر الطن بين 18 و23 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيواني الأخرى.