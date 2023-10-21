أقل من 70 جنيها .. أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 21-10-2023

يقدم “ موقع صدي البلد ” تقريرا حول أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 ، في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 69 جنيهًا.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 65 جنيهًا.

سجل كيلو الفراخ البلدي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 110 جنيهات.

سجل كيلو الفراخ الساسو في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 97 جنيهًا.

سجل كيلو البانية في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط

سجل كيلو البط الفرنساوي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 69 جنيهًا.

سجل كيلو البط المسكوفي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 90 جنيهًا.

سجل كيلو البط المولارد في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 60 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 85 جنيهًا.





كما يقدم موقع “ صدي البلد ” تقريرا حول أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية





سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 27 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 20 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور عمر يوم نحو 21 جنيهًا.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 11.5 جنيهًا.

سجل الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 15.5 جنيهًا.