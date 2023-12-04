انخفاض تدريجي فى أسعار الدواجن.. واستقرار البيض اليوم الإثنين

يتساءل عدد كبير من ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم، والتي شهدت انخفاضا في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-12-2023 ، وذلك بعد توافر المواد الخام لإنتاج أعلاف الدواجن



أسعار الدواجن اليوم



حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 63 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 73 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 79 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.





أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 134 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 140 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها .





وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ، إن عودة المنتجين شيء إيجابي وتنعكس على الأسعار، لافتًا إلى أن مصر لم تستورد بيضة واحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات سابقة له ، أن جزءً كبيرًا من المنتجين رجعوا إلى السوق بعد ثبات الأسعار واستقرارها وتوافر المواد الخام.

وأشار الدكتور ثروت الزيني إلي أن تكلفة الدواجن تعتمد بنسبة 70% على الأعلاف ، وكلما زاد المعروض من الدواجن قلت أسعارها بالأسواق .



وبلغت قيمة استثمارات صناعة الدواجن وفقًا لتقرير رسمي من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنويًّا و14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.