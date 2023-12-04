63 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 63 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 73 و 75 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و 116 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 117 و 118 جنيها للكرتونة، والبلدي 134 و 135 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 7 و 8 جنيها.