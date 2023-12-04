حدث ليلا|انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن.. ريهام عبد الغفور تكشف موعد ومكان جنازة والدها.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. تحذير خطير من الصين إلى الولايات المتحدة

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

يعتبر التعليم الفني أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قوة العمل وتحسين اقتصاد البلاد، لذا يجب أن تتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توافق التخصصات والمهارات المقدمة من قبل التعليم الفني مع احتياجات السوق. وقال الدكتور تامر عبد الراضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة

قال الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت فكرتها منذ عام 2018 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية دور الشركاء في النهوض بالتعليم الفني. وأضاف الدكتور صابر شاكر، خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن طلاب المدارس يتم اختيارهم بعناية

أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: " بذلنا قصارى جهدنا للفوز في لقاء اليوم، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهما

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ. وقال محيي الدين، خلال جلسة "اتاحة التمويل الخاص

استقبلت نقابة الصحفيين اليوم، طلاب كلية الإعلام جامعة مصر، وناقش المجلس امكانية التعاون فى مجال التدريب . شارك الطلاب فى زيارتهم لنقابة الصحفيين، الدكتوره هويدا مصطفي عميده الكلية و خالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور رضا عكاشه رئيس قسم الصحافة وعدد من اعضاء الهيئة المعاونة بالقسم. وشهدت الزيارة مناقش

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة....

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير. وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية ، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر ،: الوضع صعب جدا لأن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور كانت معه وقت الحادث وتم نقلها للمستشفى، وهي في غرفة لوحدها ولا تعلم بوفاته حتى الآن .

لا يزال يمارس الشخصيات المؤثرة بإسرائيل الأكاذيب الساذجة، لصناعة أي انتصارات زائفة بعد الخسائر الهائلة الذين تلقها الجيش الإسرائيلي

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من أن الأرز قد يواجه ازمة على غرار السكر خلال الفترة القادمة قائلة : إحنا بنحذر من أزمة أخرى وهي أزمة الأرز الي ربما تظهر الأيام المقبلة إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيهاً وده تقريباً الي بيحصل دلوقي .

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: الكلام الجد يوم ١٠ ديسمبر . وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية ، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر ،: يوم 10 ديسمبر هو الأحد والاختبار الحقيقي ، لافتا: اخر نسبة مشاركة في الانتخابات ٤٠٪؜ تقريبا.. ده لا يليق بينا .

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة للدفاع عن النفس في العراق ضد تهديد وشيك في موقع إطلاق طائرات مسيرة....

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، بيانا تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي 3 سفن تجارية تابعة لـ 14 دولة بـ 4 هجمات منفصلة في المياة الدولية في البحر الأحمر....

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البورش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبعد نحو كيلو ونصف عن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة....

مع نهاية كل عام وقرب عام ميلادي جديد يعود اسم العرافة البلغارية الشهيرة، بابا فانجا، للأضواء من جديد مثيرة الجدل، فبرغم وفاتها عام 1996، إلا أن عشرات التنبؤات قبل وفاتها والتي تمتد حتى عام 5079 تتحقق حتي الآن.

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف لاعب الأهلي محمد عبد المنعم من الاحتراف يناير المقبل. وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم مدافع الأهلي ونجم المنتخب القومي لكرة القدم لن يحترف في يناير”. يذكر أنه مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة ولاية مينداناو في ماراوي بالفلبين....

قال مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة، اليوم الاثنين، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى كمال عدوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط القيم الإنسانية....

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة

فى أول رد من الفنانة الكبيرة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل لها فى أحد اللقاءات التفلزيونية، أكدت يسرا أنها ممتنة لاعتذار جمال العدل لها. وأضافت يسرا فى لقائها ببرنامج عرب وود على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر، أن هناك علاقة حب ومودة بينها وبين عائلة العدل جروب، مؤكدة على أنها تعتبر نفسها فرد

قالت بعثة الإمارات الدائمة لدي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر....

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران خلال لقائه أنه لم يحدد بعد حتى اللحظه اسم رئيس وزراء حكومته في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية وبسؤاله هل: ممكن تبقي على الدكتور مدبولي مثلا لفترة انتقالية؟. المرشح الرئاسي فريد زهران يكشف الأسباب خوض الانتخابات الرئاسية 2024.. فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية...

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الجمع بين معاشين وذلك وفقا لما نص عليه القانون؛ إلا أن هناك بعض الحالات التى لا يحق لها ذلك خاصة أنها تحصل على معاش بالفعل ولكن هناك بعد الحالات المستثناة والتي يمكن الجمع بين معاشين.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل قياسي لتسجل الأوقية أعلى مستوى لها في تاريخها ببورصة نيويورك ، فبعد أن كان الحد الأقصى الذي سجلته نحو 2056 دولارا بنهاية ينوين الماضي قفزت لتلامس نحو 2150 دولار، وهي أعلى قمة للأصفر.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أنه أخري اتصالا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.....

‏علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على الأداء في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقي، عبر حسابه على أكس. وكتب: “بطولة الكونفدرالية قلبت بطولة مدارس وجامعات لكرة القدم ليه كده". قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن الأبيض خاض مباراة سوار كوياه الغيني بشخصية البطل. وقال دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "معتمد جمال قام بتغيير طريقة اللعب، وبدأ اللاعبون يشاركون في مراكزهم الطبيعية". وأضاف بعد فوز الزمالك على سوار

سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

أعلن الجيش الصيني ، اليوم الاثنين، أن سفينة حربية أمريكية اخترقت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.....

أثار زلزال مروع بقوة 7 درجات على مقياس ريختر تحذيرا من حدوث تسونامي في اليابان، في أعقاب زلزال مماثل وقع في الفلبين قبل 24 ساعة فقط.

60 دقيقة وتنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات من عملية التصويت للمصريين فى الخارج، فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد ان تغلق السفارة المصرية فى ولاية لوس انجلوس التابعة للولات المتحدة الأمريكية أبوابها فى فى تمام السابعة من صباح اليوم الاثنين، وبذلك تكون الهيئة اغلقت 137 لجنة انتخابية فى 120 دولة .

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة....

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق أدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية في سفارة مصر بسويسرا.

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة تجمعها بوالدها الراحل أشرف عبد الغفور، عبر فيسبوك. وكتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده .. حتوحشني أوي يا حبيبي توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير

سحابات من الحزن والأسى خيمت على الوسط الفني، بل وجماهير الفن في مصر والوطن العربي أجمع، بعد النبأ الصادم بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير. وتحولت صفحات الفيسبوك والمواقع المصرية إلى سرادقات عزاء، ودعوات بالرحمة والمغفرة لـ الفنان الراحل، الذي أجمع الكثيرون على قيمته الفنية ومسيرته الخالدة في

وبلغت قيمة استثمارات صناعة الدواجن وفقًا لتقرير رسمي من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4 مليار طائر سنويًّا و14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض

أفادت رويترز للأنباء نقلا عن متحدث باسم فريق البحث والإنقاذ المحلي في إندونيسيا، إن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في ثوران بركان في جزيرة سومطرة بإندونيسيا....