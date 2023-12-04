ريهام عبد الغفور تكشف موعد ومكان جنازة والدها

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة تجمعها بوالدها الراحل أشرف عبد الغفور، عبر فيسبوك.

وكتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده .. حتوحشني أوي يا حبيبي توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر أرجو قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

وكانت نقابة الممثلين أعلنت وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في خبر مفاجئ، إثر حادث سيارة برفقة زوجته، والتي نجت من الحادث بأعجوبة.