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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صديقي وزميل الدراسة.. حسين فهمى ينعى أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى الفنان حسين فهمى الفنان أشرف عبد الغفور من خلال منشور عبر حسابه بتطبيق إنستجرام . 

كتب حسين فهمى :"البقاء والدوام لله وحده لقد فقدت اليوم صديقي و زميل الدراسة ونقيبنا السابق الفنان الجميل اشرف عبد الغفور واتمني من الله ان يسكنه فسيح جناته ويغفر له رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

وأضافت :" الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات بالسادس من أكتوبر ..أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي.

كشف عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور .

جنازة أشرف عبد الغفور

وقال عزوز عادل، في تصريح خاص لصدى البلد: “سيتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، غدًا الاثنين، عقب صلاة الظهر، وسيكون الدفن في مقابر العائلة بالفيوم”.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور، مساء اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة، بعد أن تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

وتعرضت زوجته لبعض الكدمات البسيطة ، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة .

وفور وصول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور إلى المستشفى؛ انهارت بالبكاء من الصدمة، حيث حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على دعمها.

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