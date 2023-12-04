5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

رحل إلى رحمة الله، مساء أمس الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عاما بعد حادث تصادم أليم تعرض له على الطريق الصحراوي.

سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

تفاصيل الحادث

وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وبعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى؛ أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.

حادث سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

كما تبين إصابة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور بعدة إصابات، منها: «كسور متفرقة بأنحاء الجسد».

وتهشمت سيارة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما، بينما تهشم إكصدام ومقدمة السيارة الأخرى التي صدمته.

موعد صلاة الجنازة

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفورغدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر مباشرة.

وسيُدفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

حادث سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

حادث الفنان أشرف عبد الغفور

سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

وداعًا أشرف عبد الغفور

وتحولت صفحات السوشيال ميديا والفضائيات الإخبارية إلى ساحات لنعي الفنان الراحل اشرف عبد الغفور وسرد مسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الخالدة.

الإعلامي أحمد موسى كتب عبر صفحته الشخصية: "رحم الله الفنان الكبير أشرف عبد الغفور وخالص العزاء لعائلته ومحبيه.. دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله.. الراحل توفي إثر حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي.. البقاء لله".

أما عمرو أديب فقال خلال برنامجه التلفزيوني: " "يجب أن أعزي في فقدان فنان عظيم، هو الفنان أشرف عبد الغفور، رحمه الله، وبنعي بكل حزن، الفنان أشرف عبد الغفور بعد وفاته في حادث".

وأضاف: "أشرف عبدالغفور توفي بسبب حادث، وكان معه زوجته، وهي في حالة حرجة أيضا، أشرف عبد الغفور 81 سنة، صاحب 280 عمل ما بين مسرحي ودرامي وسينمائي".

وقال: "فيه ممثلين في البلد مايتكرروش، وأشرف عبد الغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية ،وكان له عدد من المسلسلات قفلت الشوارع".

أما الفنان كريم عبد العزيز فكتب من خلال خاصية الـ ستوري: " إنا لله وإن إليه راجعون ، فقدنا فنان وإنسان كبير جدا ، الدكتور أشرف عبد الغفور .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

ونعى المخرج المسرحي الكبير خالد جلال الفنان الراحل قائلًا: إن الموت غيب فنانا متميزا، وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصري، بل والعربي أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.