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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بعد الاصطدام بسيارتهما على طريق إسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو. 

وكان الفنان أشرف عبدالغفور لقي مصرعه في حادث سير على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي٨، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى .

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

الفنان أشرف عبد الغفور وفاة الفنان اشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور طريق إسكندرية الصحراوى ماونتن فيو

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القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

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