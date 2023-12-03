حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث لم يعلن حتى الآن عن موعد الجنازة .

وفاة أشرف عبد الغفور

وكان قد أصيب الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد.

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي الفنان أشرف عبد الغفور.

و يأتي هذا التكريم ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.

‏قال الفنان أشرف عبد الغفور، أن أي دور تمثيلي قام به كان فيه درجة من الصعوبة والامر يختلف من عمل للثاني، أما بالنسبة لمسلسل رشيد هو المسلسل الوحيد الذي وافق عليه بدون قراءة النص بشكل كامل.

وتابع أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن في العموم إذا كان دوره في عدد حلقات قليلة يجب أن يقرأ المسلسل كاملا قبل الموافقة على أداء الدور، وأنه في مسلسل رشيد أرسلوا اليه ثلاث حلقات فقط ووافق على الفور، وأيضا من الأمور التي شجعته على قبول الدور هو شركة الإنتاج للمسلسل لأن ابنته ريهام عبد الغفور قامت بعمل بعض الأعمال الفنية مع هذه الشركة من قبل وكانت ناجحة بشكل كبير جدا فكان هناك أرضية من الثقة تجاه شركة الإنتاج وأيضا تواجد ريهام عبد الغفور في المسلسل كان من الأمور المشجعة و شرف له أن يعمل مع ابنته.